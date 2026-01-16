Haberler

Bitlis'te kardan kapanan 210 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 210 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te 4 gün süren kar yağışı sonucu kapanan 229 yerleşim yerinin 210'u ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 19 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

BİTLİS'te kar yağışı sonrası kapanan 229 yerleşim yerinin yolundan 210'u ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 19 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kentte 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası 229 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kapalı yollardan 210'u yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 19 köy yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, Bitlis Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. 50 iş makinesi ve 70 personelle yürütülen çalışmalarda kentin belirli noktalarında toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

Hükümlüydü kahraman oldu! Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Süper Lig devine 2.01'lik golcü

Süper Lig devine 2.01'lik golcü