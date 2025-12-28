Haberler

Bitlis'te kar nedeniyle 290 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 290 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar küreme çalışmaları devam ederken, bazı araçlar kara saplandı. Polis ekipleri, sürücülere yardımcı oldu ve kış şartlarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 290 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ederken, bazı araçlar da kontrolden çıkarak kara saplandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kara saplanan otomobillerin önündeki karları, kar kürekleri ile temizledikten sonra çıkarttı. Araç sürücüleri, kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederken, yetkililer, sürücülerin kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Haberler.com
500

