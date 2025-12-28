Bitlis'te kar nedeniyle 290 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 290 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ederken, bazı araçlar da kontrolden çıkarak kara saplandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kara saplanan otomobillerin önündeki karları, kar kürekleri ile temizledikten sonra çıkarttı. Araç sürücüleri, kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederken, yetkililer, sürücülerin kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel