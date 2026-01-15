Haberler

Bitlis merkez ve iki ilçesinde taşımalı eğitim, 4 ilçede ise tüm okullara kar tatili

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 2 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullar, 4 ilçede ise tüm okullar 15 Ocak'ta tatil edildi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildi.

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 2 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullar, 4 ilçede ise tüm okullar 15 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat'ta taşımalı eğitim kapsamındaki okullar, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde ise tüm okullarda 15 Ocak 2026'da eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Bitlis Merkez, Tatvan ve Ahlat ilçelerimizde ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır." denildi.

