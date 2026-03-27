Bitlis'te kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi, kapalı yolların kısa sürede açılacağını belirtti.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
İl genelinde 3 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.
Kaynak: AA / Şener Toktaş