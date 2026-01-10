Haberler

Bitlis'te 111 köy yolu kardan kapandı

Bitlis'te 111 köy yolu kardan kapandı
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı, vatandaşlar çığ ve buzlanma riskine karşı uyarıldı.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bitlis ve ilçelerine bağlı 111 köy yolu, ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının İl Özel İdaresi'ne bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarına başlandığı, yağış durumuna göre kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ile Karayolu ekipleri de kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer yandan kent merkezine son 24 saatte 20 santimetre kar yağdığı, yerdeki toplam kar kalınlığının 1 metre 70 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yağışların aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, çığ ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
