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Bitlis'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Bitlis'te sabah başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar trafikte kontrollü ilerleyebildi. Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bitlis Belediyesi ise kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan kentte, araçlar trafikte kontrollü ilerleyebildi.

Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentin belirli noktalarında uygulama yaparak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bitlis Belediyesi, şehri etkisi altına alan kar nedeniyle ana yollarda ve ara sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışması yürüttü.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Ekiplerimiz yoğun şekilde devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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