Bitlis'te kar hayatı durma noktasına getirdi

Bitlis'te 6 gündür süren kar yağışı nedeniyle 335 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Ekipler, yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

BİTLİS'te devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kent genelinde araçlar kara gömülürken, 335 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 6 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömüldü. Valilikten yapılan açıklamada 335 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan köy yollarının, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'ne bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 72 iş makinesi ile öncelik sırasına göre yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi. Bitlis Belediyesi'ne bağlı ekipler de mahalle yollarını açık tutmak için gece boyunca çalışma yürüttü. 50 iş makinesi ve 70 personelle mahalle yollarında çalışma yürüten ekipler, özellikle ana arterleri açık tutmak için çaba sarf etti.

Meteoroloji yetkilileri, kent merkezinde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığını, yağışın bugün de akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi. Yağış ile birlikte soğuk havanın da etkili olacağını belirten yetkililer, zaman zaman rüzgarla birlikte fırtına da oluşabileceğini ifade ederek vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
