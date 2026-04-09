Bitlis'te kar yağışı

BİTLİS'te dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Aralıklarla yağan kar kenti beyaza bürüdü.

Kentte dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Aralıklarla yağan kar kenti beyaza bürürken, merkezdeki kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu Rahva bölgesinde ana arterlerde Karayolları ve belediye ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmalarını istedi.

