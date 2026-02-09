Haberler

Bitlis'in yükseklerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı; 165 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonucu kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar kar kalınlığı oluştu. 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımın yeniden sağlanması için 70 iş makinesi ve 90 personel ile çalışmalar devam ediyor.

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Kentte gece saatlerinde aralıklarla yağan kar yağışı, sabah etkisini artırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Kent genelinde 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi tarafından 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan kent merkezinde belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


