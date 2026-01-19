Haberler

Bitlis'te Kar ve Tipi Nedeniyle TIR Devrildi

Bitlis'te Kar ve Tipi Nedeniyle TIR Devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis-Tatvan kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle bir TIR devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

BİTLİS'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle seyir halindeki TIR, devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, trafiğe kapanan yol kısa sürede yeniden açıldı.

Kaza, Bitlis- Tatvan kara yolunda meydana geldi. Tatvan yönüne giden 31 V 9316 plakalı TIR, yoğun kar ve tipi nedeniyle, sürücüsü Sait Erten'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Sürücü, yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya dikkat çekerek, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerini, zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Devlet tüm imkanlarını seferber etti, kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor

'Ava gidiyorum' demişti! Kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor