Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Son depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
19 ilde daha okullar tatil edildi

19 ilde daha okullar tatil edildi

Bitlis'te Kar Temizleme Çalışmaları Denetlendi

Bitlis'te Kar Temizleme Çalışmaları Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, etkili kar yağışının ardından kara yolları ve köy yollarında yürütülen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali, ekiplerin özverili çalışmaları hakkında bilgi alarak, vatandaşlara tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kara yolları ile köy yolları ağında yürütülen kar temizleme çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, kentte etkili olan kar yağışının ardından yürütülen çalışmaları denetledi.

Görevlilerden bilgi alan Karakaya, Valiliğin koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Karakaya, vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını ve ikazlara uymalarını istedi.

İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Bitlis Karayolları 118. Şube Şefi Serdar Kesmez eşlik ettiği Karakaya, daha sonra Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliğine geçerek kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Bitlis Polis Kontrol Noktası'na da giderek trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için yapılan denetimleri inceleyen Karakaya, çalışmalarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
img

Yeni takımını duyurdular: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
img

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Trabzon okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Elazığ okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'a kul yok mu (Valilik Açıklaması)? Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Erzincan okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? İzmir Tüpraş patlaması SON DAKİKA! Tüpraş'ta neden patlama oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.