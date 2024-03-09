Bitlis'te Kar Nedeniyle Yolda Kalan 30 Kişi Kurtarıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolda kalan 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar, Tatvan-Hizan kara yolunda ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar ve tipiden dolayı Panor Dağı bölgesinde ilerleyemeyen 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerden yardım istedi.

Bu sırada vatandaşlar da kara saplanan bazı araçları el birliğiyle çıkarmaya çalıştı.

Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, yolu temizleyerek vatandaşların araçlarıyla ilerlemelerini sağladı.