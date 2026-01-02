Haberler

Çatıda biriken kar, iş makinesinin üzerine düştü

Çatıda biriken kar, iş makinesinin üzerine düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yol temizleme çalışmaları sırasında bir iş makinesinin üzerine çatıdan düşen kar kütlesi, büyük bir tehlike yarattı. Operatör yara almadan kurtulurken, yetkililer kar birikintilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

BİTLİS'te yol temizleme çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine bir iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Yağışın etkili olduğu kentte kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, karla mücadele ekiplerinin yol temizleme çalışmaları da sürüyor. Kazım Dirik Caddesi'nde belediyeye ait iş makinesi çalışma yürüttüğü sırada bir binanın üzerinde biriken kar kütleleri düştü. İş makinesi karın altında kalırken, operatör yara almadan kurtuldu. Olayın ardından operatör, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle çatılarda biriken karların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerek, zorunlu olmadıkça çatı altlarında bulunulmaması ve kar temizleme çalışmalarının kontrollü şekilde yapılması uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün abisini de alıyor

Abisi de Beşiktaş yolunda