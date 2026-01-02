Çatıda biriken kar, iş makinesinin üzerine düştü

BİTLİS'te yol temizleme çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine bir iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Yağışın etkili olduğu kentte kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, karla mücadele ekiplerinin yol temizleme çalışmaları da sürüyor. Kazım Dirik Caddesi'nde belediyeye ait iş makinesi çalışma yürüttüğü sırada bir binanın üzerinde biriken kar kütleleri düştü. İş makinesi karın altında kalırken, operatör yara almadan kurtuldu. Olayın ardından operatör, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle çatılarda biriken karların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerek, zorunlu olmadıkça çatı altlarında bulunulmaması ve kar temizleme çalışmalarının kontrollü şekilde yapılması uyarısında bulundu.