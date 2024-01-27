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Bitlis'te Kar Kütlesi Altında Kalma Tehlikesi

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Bitlis'te bir kişi, lokantasının önünü temizlerken çatıdan düşen kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.

BİTLİS'te, lokantasının önünü temizleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan kar, ulaşımı aksatıp yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatılarda biriken kar yığınları, ise tehlikeye neden oluyor. Hüsrev Paşa Mahallesi'nde, çatıdan lokantasının önüne düşen kar yığınını temizlemek için dışarı çıkan kişi, ikinci kez düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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