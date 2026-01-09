Haberler

Bitlis -Ayşe'nin ölümü sonrası esnaf tedbir aldı; biriken kar kütleleri temizleniyor

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 21 yaşındaki Ayşe İder'in düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybetmesi üzerine, esnaf önlemler almaya başladı. Yoğun kar nedeniyle çatılarda biriken karlar temizlendi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Ayşe İder'in (21) düşen kar kütlesinin altında kalarak ölümü sonrası kentte esnaf, tedbir aldı. Yoğun karın etkili olduğu kent merkezinde 3 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri, kontrollü olarak yola dökülerek temizlendi.

Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 6 Ocak'ta Ayşe İder, çatıdan düşen kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, ilçede büyük üzüntüye neden olurken; yoğun karın bulunduğu Bitlis kent merkezinde esnaf tedbir amaçlı çalışma yaptı. Nur Caddesi Hatuniye Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlelerinin kontrollü olarak yola dökülmesi sağlandı. Şelale gibi akan kar kütleleri, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle kapanan yol da iş makinesi ile temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
