Bitlis'te kamyonlarla kar taşınıyor

Bugüne kadar 3 bin kamyon kar taşındı

"Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay :

"Kış boyunca 100 bin litre yakıt harcadık"

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, şehir merkezinin dar sokaklarında toplanan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Belediye ekipleri gerek iş makinesi gerekse insan gücüyle karla mücadelesini geceli gündüzlü sürdürüyor. İş makineleri cadde ve sokakları kardan temizlerken, iş makinelerinin giremediği merdiven ve ara sokaklar ise insan gücüyle küreklerle temizleniyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Bitlis'te, kent merkezindeki dar sokaklardan toplanan kar yığınları, kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor. Bitlis merkezde bulunan Yeni Çarşı içinde belediye ekipleri tarafından kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Çalışmalar hakkında konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kamyon karın taşındığını ve karla mücadelede şimdiye kadar 100 bin litre yakıt harcandığını söyledi. Tanğlay, "Karla mücadele çalışmamız devam ediyor. Kış aylarının başladığı günden bugüne kadar 3 metre 20 santimetre Bitlis'imize kar düştü. Şu an yerde 2 metreye yakın kar mevcut. Bunu da araçlarımızla taşımaya çalışıyoruz. Bu hizmeti 40 araç ve 80 personelle yapmaktayız. Toplamda 85 kilometre yol ağımızda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Buzlanmalar için tuzlama ekibimiz çalışma yapıyor. Yine aynı şekilde bugün yeni iş merkezimizde kar çalışması var. Günlük 150-200 kamyon civarında kar taşıyoruz. Çok zahmetli bir iş. Bu 85 kilometrenin içerisinde okul bahçeleri, otoparklar, site içleri yok. Bugüne kadar da 100 bin litre akaryakıt kullandık. Tabi vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7 gün 24 saat esasında çalışıyoruz. Buradan tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.