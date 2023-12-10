Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri yürüyüşte bir araya geldi. Yürüyüşe, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde yapılan yürüyüş, İbadullah Camisi önünde başladı.

"Filistin özgür olana dek mücadelemiz devam edecek" pankartı taşıyan vatandaşlar, sloganlar atarak Yaşam Alışveriş Merkezi önüne kadar yürüdü.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden ve İsrail'e tepki gösteren vatandaşlar, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Yürüyüşe, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.