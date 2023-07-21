Bitlis'te İplik Fabrikası İnşaatında Hortum Oluştu

Bitlis'te bir iplik fabrikasının inşaat alanında meydana gelen hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum yaklaşık 1 dakika sürdü ve paniğe neden oldu. Herhangi bir hasar meydana gelmedi.