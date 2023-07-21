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Bitlis'te İplik Fabrikası İnşaatında Hortum Oluştu

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Bitlis'te bir iplik fabrikasının inşaat alanında meydana gelen hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum yaklaşık 1 dakika sürdü ve paniğe neden oldu. Herhangi bir hasar meydana gelmedi.

BİTLİS'te bir iplik fabrikasına ait inşaat alanında meydana gelen ve yaklaşık 1 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bitlis- Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde yapımı süren iplik fabrikasının inşaat alanında öğle saatlerinde hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar medyana gelmedi.O anlar, fabrika inşaatında çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Bitlis Güncel Haberler

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