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Bitlis'te İlköğretim Haftası programında Vali Karakaya, Turgutlu saldırısına üzüldü

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Bitlis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Vali Ahmet Karakaya, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Karakaya, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıda yaralanan öğrencilere şifa dileğinde bulundu.

Bitlis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınındaki saldırıda öğrencilerin yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Karakaya, "Bu sabah maalesef üzücü bir haberle uyandık. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınındaki bir saldırıda yaralanan öğrencilerimiz var. Öncelikle bütün öğrencilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. İnşallah hepsi bir an önce sağlığına kavuşur." dedi.

"Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz." diyen Karakaya, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülecek çalışmaların temelinde eğitimin bulunduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ise "İlimizde de Milli Eğitim Bakanımızın ortaya koyduğu eğitim politikalarını hayata geçirerek Türkiye Yüzyılı'nda yeni eğitim modeliyle bu süreci başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunması ve gösterilerin sunulmasıyla tamamlanan programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdulaziz Uncu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Rasim Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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