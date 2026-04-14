Haberler

Bitlis'te 2 ayrı kazada 12 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 12 kişi yaralandı. İlk kaza, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucunda gerçekleşti. Diğer kaza ise TIR, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 7 yaralı ile sonuçlandı. Olay yerindeki yaralılar hastanelere kaldırıldı ve incelemelere başlandı.

İlk kaza, sabah saatlerinde Saray Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan Polis Amca İlkokulu yakınlarında meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İkinci kaza da Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana geldi. TIR, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, her iki kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

Kimse görmüyor sandı ama tepesindeki kamera kayıttaydı

Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Aylardır beklediği an geldi
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! Dev kulüp artık ona emanet
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün neye uğradığını şaşırdı

Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün şoke oldu