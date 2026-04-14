Bitlis'te 2 ayrı kazada 12 kişi yaralandı
Bitlis'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 12 kişi yaralandı. İlk kazada bir otomobil takla attı, ikinci kazada ise TIR, otomobil ve kamyonet çarpıştı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.
İlk kaza, sabah saatlerinde Saray Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan Polis Amca İlkokulu yakınlarında meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İkinci kaza da Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana geldi. TIR, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, her iki kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı.