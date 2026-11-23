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Bitlis'te hafif ticari araç ve otomobilin şarampole devrildiği kazalarda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tatvan ilçesi ile Rahva bölgesi arasındaki kara yolunda Y.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.Y. ambulansla kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Söz konusu bölgede sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil de şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA