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Bitlis'te Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Bitlis'te Halk Otobüsü Kaza Yaptı: 4 Yaralı
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Bitlis'te gerçekleşen kazada, yokuştan inerken kale duvarına çarpan özel halk otobüsündeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te kale duvarına çarpan özel halk otobüsündeki 4 kişi yaralandı.

Çarşı merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen 13 M 0033 plakalı özel halk otobüsü, yokuştan inerken Bitlis Kalesi'nin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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