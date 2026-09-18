Bitlis'te gölete 25 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde His göletine 25 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen balıklandırma çalışması kapsamında sazan balığı yavrusu gölete salındı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, göletin kısa sürede tamamlanarak ilçeye kazandırıldığını belirterek, gölet çevresine yönelik yeni çalışmaların da planlandığını söyledi.

Göletin çevresinde mesire alanları oluşturulacağını ifade eden Akbaba, "Vatandaşlarımızın aileleriyle vakit geçirebileceği güzel bir yaşam alanı oluşturmak ve olta balıkçılığını da geliştirmek istiyoruz. His göletinin çevre düzenlemesi ve mesire alanı çalışmalarıyla birlikte ilerleyen dönemde ilçenin yeni sosyal yaşam ve rekreasyon alanlarından biri haline gelmesi hedefleniyor." dedi.

Kaynak: AA