Bitlis'te Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bitlis'in Mutki ilçesinde, serinlemek için girdiği derede boğulan 21 yaşındaki Yunus Özkan'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde 21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu.

İlçede serinlemek amacıyla 2 arkadaşıyla Meydan-Yazıcık köyü yolunun Antor mevkisinde dereye giren 21 yaşındaki Yunus Özkan, bir süre sonra kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu derenin zeminindeki çamura saplanmış halde Özkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Özkan'ın cenazesi, Mutki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
