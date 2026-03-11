Haberler

Bitlis'te "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı

Bitlis'te 'Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi' sanatseverlerle buluştu. Vali Ahmet Karakaya'nın katılımıyla açılan sergide, usta öğretici ve kursiyerlerin eserleri sergilendi.

Bitlis'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında açılan sergide usta öğretici ve kursiyerlerin hazırladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vali Ahmet Karakaya, açılışını gerçekleştirdiği sergiyi gezerek eserleri inceledi, çalışmalarla ilgili kursiyer ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

Bu tür etkinliklerin geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirten Karakaya, sergiyi düzenleyenlere teşekkür etti.

Serginin açılışına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı

Korktuğu başına geldi!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Trabzonspor'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi

Yakın dostuna en zor veda
İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti

İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni