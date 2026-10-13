Haberler

Bitlis'te duvara çarpan tırın yaralı sürücüsü AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'te duvara çarpan tırın yaralı sürücüsü AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır duvara çarptı ve sürücü yaralandı. AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis'te kontrolden çıkarak duvara carpan tırın sürücüsü yaralandı.

Bitlis çevre yolunda Selahattin Akar'ın kullandığı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, Afad, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan Akar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İncelemenin ardından tır yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti

"Celal dışarı çık" diyen polisle çatışmaya girdi, sonrası korkunç
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Borcunu kapatmak isterken 97 dosya açıldı! IBAN’ını verdi, 4 milyon liraya patladı

Borcunu kapatmak isterken başına gelmeyen kalmadı
310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

310 bin lirası olan ev satın alabilecek! Başvurular e-Devlet'ten
Hiranur Nilgün Aygar davası istinafta: Savcı, müebbet alan sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Aile müebbeti yetersiz buldu! İstinafta savcıdan yeni talep geldi
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Eyvahlar olsun! Aston Villa öncesi kötü haber geldi