Bitlis'te duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Bitlis'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bitlis'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hızır Koçyiğit yönetimindeki 13 AAK 120 plakalı otomobil, Ahmet Eren Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 yaralı, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel