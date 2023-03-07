Bitlis'te duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Bitlis'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Bitlis'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hızır Koçyiğit yönetimindeki 13 AAK 120 plakalı otomobil, Ahmet Eren Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 yaralı, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Bitlis AFAD Güncel Haberler

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