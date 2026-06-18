Haberler

Dron destekli denetimde yakalanan kaçak avcılara 92 bin lira ceza

Dron destekli denetimde yakalanan kaçak avcılara 92 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin drone destekli denetiminde kaçak avcılık yapan 2 kişiye toplam 92 bin 556 lira para cezası kesildi, 2 kınalı kekliğe el konuldu.

BİTLİS'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen dron destekli denetimde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 92 bin 556 lira para cezası uygulandı; yakalanan 2 kınalı kekliğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kavakdibi köyü mevkisinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Çalışma sırasında dronla şüpheli bir araç tespit edildi. Ardından dürbünle yapılan alan taramasında 2 kişinin avlandığı belirlendi. Durumun tespit edilmesi ile ekipler, Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibata geçerek destek talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli yakalandı. 2 canlı kınalı kekliğe de el konuldu. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye, 52 bin 556 lira idari para cezası ile 40 bin lira tazminat cezası olmak üzere toplam 92 bin 556 lira ceza kesildi. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, kaçak avcılıkla mücadelede dron başta olmak üzere teknolojik imkanların etkin şekilde kullanılmaya devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB'nin kritik ismi evinin önünden kaçırıldı
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış

Okul katliamında dehşete düşüren detay! Aylar sonra ortaya çıktı
Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi

5 milyon kişiyi ilgilendiren zam! AK Parti kaynakları rakam verdi
Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp minibüsü kaçırdı, ölüme gitti
Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
Düğün sonrası kuyumcuya giden vatandaş şaşkına döndü! Altınlar sahte ve ayarsız çıktı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi