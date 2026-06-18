Dron destekli denetimde yakalanan kaçak avcılara 92 bin lira ceza

BİTLİS'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen dron destekli denetimde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplam 92 bin 556 lira para cezası uygulandı; yakalanan 2 kınalı kekliğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kavakdibi köyü mevkisinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Çalışma sırasında dronla şüpheli bir araç tespit edildi. Ardından dürbünle yapılan alan taramasında 2 kişinin avlandığı belirlendi. Durumun tespit edilmesi ile ekipler, Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibata geçerek destek talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli yakalandı. 2 canlı kınalı kekliğe de el konuldu. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye, 52 bin 556 lira idari para cezası ile 40 bin lira tazminat cezası olmak üzere toplam 92 bin 556 lira ceza kesildi. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, kaçak avcılıkla mücadelede dron başta olmak üzere teknolojik imkanların etkin şekilde kullanılmaya devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı