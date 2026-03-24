Bitlis'te Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

Bitlis'te 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerince belediye binası önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Ziya Eren Spor Lisesi mutfağında hazırladıkları irmik tatlısını, burada vatandaşlara ikram etti.

Öğrenciler daha sonra, Vali Yardımcıları Alay Yazıcı ve Göksel Yüksel ile Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl'ü ziyaret etti.