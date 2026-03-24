Bitlis'te Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Bitlis'te Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları irmik tatlısını ikram etti ve yerel yöneticileri ziyaret etti.

Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerince belediye binası önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Ziya Eren Spor Lisesi mutfağında hazırladıkları irmik tatlısını, burada vatandaşlara ikram etti.

Öğrenciler daha sonra, Vali Yardımcıları Alay Yazıcı ve Göksel Yüksel ile Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl'ü ziyaret etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yok artık Yamal

Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler