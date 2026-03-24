Bitlis'te Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Bitlis'te Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları irmik tatlısını ikram etti ve yerel yöneticileri ziyaret etti.
Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerince belediye binası önünde etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan öğrenciler, Ziya Eren Spor Lisesi mutfağında hazırladıkları irmik tatlısını, burada vatandaşlara ikram etti.
Öğrenciler daha sonra, Vali Yardımcıları Alay Yazıcı ve Göksel Yüksel ile Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl'ü ziyaret etti.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit