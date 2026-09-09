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Bitlis'te devrilen arı kovanı yüklü kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Bitlis'te devrilen arı kovanı yüklü kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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Bitlis'te arı kovanı yüklü kamyonetin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bitlis'te arı kovanı yüklü kamyonetin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdar B'nin kullandığı 12 AT 135 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Yeşilsırt köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevreye saçılan kovanlar ekipler tarafından toplandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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