Haberler

Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten 1'i boğuldu, 1'i kayboldu

Bitlis'te dereye giren 3 kardeşten 1'i boğuldu, 1'i kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, birini babası kurtardı, diğer çocuk ise akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

BİTLİS'in Mutki ilçesinde dereye giren 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti, 1'ini ise babası kurtardı. Akıntıyla sürüklenip suda kaybolan 1 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına gelen Fatih (13), Aziz (12) ve Enes Şeflek (11), serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Bakır Şeflek, dereye atlayarak oğlu Fatih'i sudan çıkardı. Diğer oğlu Enes'e de ulaşan baba, çocuğunu sudan çıkarsa da talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Çocuklardan 1'i ise akıntıyla gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan Aziz Şeflek için ekiplerin arama çalışmaları sürerken, köylüler de çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100. Gazi Koşusu'nda 20 bin liraya satılan menü tartışma konusu oldu

100. Gazi Koşusu'nda 20 bin liraya satılan menü tartışma konusu oldu
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı

Süper Lig devinin yıldız golcüsü Rusya'ya gitti
Amedspor transferde durmuyor! Bir sürpriz isim daha duyuruldu

Amedspor'u tutabilene aşk olsun! Bir sürpriz transfer daha duyuruldu
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi