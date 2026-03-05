Haberler

Bitlis'te okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler öğretildi ve güvenli alana tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Bitlis'te, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü işbirliği ile Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde öğrencilere deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

Senaryo gereği çalan sirenle öğrenciler "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Sirenin sona ermesinin ardından öğrenciler, AFAD personeli ve öğretmenler eşliğinde okuldan tahliye edilerek güvenli alana götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okullarda eş zamanlı yapılan tatbikatta tahliyenin yaklaşık 2 dakika sürdüğünü söyledi.

Olası depremler için hazırlık yaptıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Deprem kuşağında yer alan bir ülkeyiz. Önleyici tedbirlerimiz olması gerekir. Bu önleyici tedbirlerden biri de depreme karşı bilinçli bir insan olmaktır. Bilinçli olduğumuz takdirde hem kendi hayatınızı kurtarma şansınız olur hem başkalarının hayatını kurtarmış oluruz. Bir de özellikle Kahramanmaraş merkezli depremde şunu gördük. Acı yaşadık ve ağladık. Bu acıyı iliklerimize kadar hissettik. Herkes birlik oldu ve kenetlendik. Bu da çok önemli."

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak

Dugin'den çok konuşulacak yorum: ABD-İran savaşının galibi...
Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Okuldaki veli dehşetinde yaptıkları yanına kaldı
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış