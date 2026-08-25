Haberler

Bitlis'te örtü yangını söndürüldü: 40 hektar zarar gördü

Bitlis'te örtü yangını söndürüldü: 40 hektar zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te dağlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bitlis'te dağlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşağıkaraboy köyü kırsalında dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 40 hektarlık alan ve meşe ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak kehanet

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş

Birlikte can veren kız kardeşlerle ilgili kahreden detay
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan katın tazminata mahkum edildi

Bu mektuplar kadının başını yaktı! Tam 200 bin lira tazminat ödeyecek
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi

Ortalığı karıştıracak "haraç" iddiası: Artık yoruldum sen uğraş