Bitlis'te örtü yangını söndürüldü: 40 hektar zarar gördü
Bitlis'te dağlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bitlis'te dağlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Aşağıkaraboy köyü kırsalında dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında 40 hektarlık alan ve meşe ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA