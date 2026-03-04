Haberler

Bitlis'te çığda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, Bitlis'te çığda arama kurtarma tatbikatı düzenleyerek 228 personel ve 53 araçla katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalan 4 kayakçı başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Bitlis'te çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikata 228 arama kurtarma personeli ile 53 araç katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan 4 kayakçı, ekipler tarafından kardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, basın mensuplarına, tatbikatları önemsediklerini söyledi.

Çığda arama kurtarma tatbikatını başarıyla tamamladıklarını belirten Oruk, şunları kaydetti:

"Tatbikatımızda senaryo gereği 4 vatandaşımız kayak yaparken kusurlu bölgeye girip çığ altında kalmıştır. Alınan ihbar üzerine önce jandarma daha sonra UMKE ekiplerimiz alana girip detaylı tarama yaptı. Bir vatandaşımızı yaşam sinyali cihazı ile birini köpekli arama ve 2 vatandaşımızı da normal arama çalışmalarıyla bularak UMKE ekiplerine teslim ettik. Tatbikatımızı sorunsuz tamamladık. Hedefimiz koordinemizi geliştirmek ve başarılarımızı bir üst seviyeye taşımaktır."

Tatbikatı Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu izledi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda büyük kriz
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı
İçtiği deterjanlı kahveden hastanelik olmuştu: 1 milyon 500 bin liraya uzlaştılar

Deterjanlı kahve skandalında milyon liralık uzlaşma
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım

Trump bunu izlemesin
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda büyük kriz
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı

G.Saray'ın eski hocası tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı