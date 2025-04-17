Bitlis'te bitkin halde bulunan vaşak koruma altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kireçtaşı köyünde bitkin halde vaşak gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Müdürlüğü çalışanlarıyla köye giden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vaşağı bulunduğu yerden aldı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek ilk müdahalesi yapılan vaşak, tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek.