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Bitlis'te Bitkin Halde Bulunan Vaşak Koruma Altına Alındı

Bitlis'te Bitkin Halde Bulunan Vaşak Koruma Altına Alındı
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Bitlis'in Kireçtaşı köyünde bitkin halde bulunan vaşak, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vaşağı alarak ilk müdahalesini yaptı. Hayvan şimdi tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne götürülecek.

Bitlis'te bitkin halde bulunan vaşak koruma altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kireçtaşı köyünde bitkin halde vaşak gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Müdürlüğü çalışanlarıyla köye giden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vaşağı bulunduğu yerden aldı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek ilk müdahalesi yapılan vaşak, tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek.

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Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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