Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Tiyatro Oyunları ile Renklendi

Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Tiyatro Oyunları ile Renklendi
Bitlis'te düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' kapsamında, İzmir Devlet Tiyatrosu ve Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunları büyük ilgi gördü. Etkinlikler, çocuklar için çeşitli aktivitelerle dolu bir gün sundu.

Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında tiyatro oyunları sahnelendi.

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde kurulan sahnede, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından "Kral Olmak İstemeyen Aslan" adlı çocuk oyunu miniklerle buluştu.

Erzurum Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Yeşilcam" oyunu da tiyatroseverlerden beğeni kazandı.

Sahnelenen iki oyun çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

Bitlis Mevlana Parkı'nda kurulan çocuk köyünde ise çocuklar için düzenlenen etkinlikler gün boyunca devam etti.

Alandaki gezici kütüphane ve Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi çok sayıda minik ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
