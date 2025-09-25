Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Tiyatro Oyunları ile Renklendi

Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında tiyatro oyunları sahnelendi.

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde kurulan sahnede, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından "Kral Olmak İstemeyen Aslan" adlı çocuk oyunu miniklerle buluştu.

Erzurum Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Yeşilcam" oyunu da tiyatroseverlerden beğeni kazandı.

Sahnelenen iki oyun çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

Bitlis Mevlana Parkı'nda kurulan çocuk köyünde ise çocuklar için düzenlenen etkinlikler gün boyunca devam etti.

Alandaki gezici kütüphane ve Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi çok sayıda minik ziyaretçiyi ağırladı.