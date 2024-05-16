Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki çocuk başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kent merkezinde yaşayan 9 yaşındaki Zeyneb Lina Bayraktutan, arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına taş çarpması sonucu yaralandı. Ailesi tarafından sağlık merkezine götürülen Bayraktutan, müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Bayraktutan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Hasan Özdemir ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Bayraktutan, başarılı geçen operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Bitlis'te beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki çocuk, başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kent merkezinde yaşayan 9 yaşındaki Zeyneb Lina Bayraktutan, arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına taş çarpması sonucu yaralandı.

Ailesi tarafından sağlık merkezine götürülen Bayraktutan, müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Bayraktutan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Hasan Özdemir ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Bayraktutan, başarılı geçen operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Özdemir, gazetecilere, çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına taş çarpması sonucu yaralandığını söyledi.

Hastanelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Hasta bize getirildiğinde entübe edilmişti. Solunum cihazına bağlıydı. Yaptığımız tetkiklerde beyin kanaması geçirdiğini belirledik ve hızlıca ameliyata aldık. Başarılı geçen operasyonun ardından küçük hastamızı bir süre yoğun bakımda gözlem altında tuttuk. Kısa sürede toparlandı. Sağlık durumu iyi. Serviste tedavisi süren hastamızı kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz."

Baba Kürşad Bayraktutan ise kızının talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, "Başına taş değmesi sonucu yaralanan kızımı hızlıca sağlık merkezine götürdük. Yapılan müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Başarılı bir ameliyat yapıldı. Kızımın sağlık durumu iyi. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Özdemir Operasyon Ameliyat Tatvan Bitlis Çocuk Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

 AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title