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Bitlis'te asayiş, güvenlik, istihbarat toplantısı Vali Karakaya başkanlığında yapıldı

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Bitlis'te asayiş, güvenlik, istihbarat toplantısı Vali Karakaya başkanlığında yapıldı
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığındaki il asayiş, güvenlik ve istihbarat toplantısında kentte huzur ve güvenlik çalışmaları ele alındı. Toplantıda terör, uyuşturucu, okul ve üniversite güvenliği, kadına yönelik şiddet, trafik ve siber suçlarla mücadele değerlendirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği il asayiş, güvenlik ve istihbarat toplantısı gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, valilikte düzenlenen toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin korunması ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele, aranan kişilerin yakalanması, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konuları değerlendirildi.

Okulların, öğrenci yurtlarının ve Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinin güvenliğinin yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadele, trafik güvenliği, siber suçlar, dolandırıcılık, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele başlıkları da gündeme geldi.

Metruk yapıların denetimi, kış mevsimine yönelik tedbirler, 112 Acil Mobil Uygulaması, hayvanların korunması ve Van Gölü kıyı güvenliği konularında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Osmancan Aydemir, İl Göç İdaresi Müdürü Hilal Şengüler ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA
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