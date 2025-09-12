Bitlis'te Anız Yangını Söndürüldü
Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İlçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Ağılözü köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel