Haberler

Bitlis'te Anız Yangını Söndürüldü

Bitlis'te Anız Yangını Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçe merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Ağılözü köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.