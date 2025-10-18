Bitlis'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bitlis'in Hizan ilçesinde Yığınkaya köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçe merkezine 15kilometre uzaklıkta bulunan Yığınkaya köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
