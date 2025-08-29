Bitlis'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bitlis'in Hizan ilçesinde Gayda köyü Arpalı mevkisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gayda Köyü Arpalı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel