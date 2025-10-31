Bitlis'te Aile Yılı Konferansı Düzenlendi

Bitlis'te Aile Yılı kapsamında "Kutsal Bağlar, Kırılgan Bireyler, Aileyi Yeniden Düşünmek" konferansı düzenlendi.

Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) iş birliğiyle üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş konuşma yaptı.

Konferansta ailenin birey üzerindeki koruyucu rolü, toplumsal yapıdaki yeri, kırılgan bireylerin güçlendirilmesinde aile bağlarının önemi ile güçlü toplumların sağlam aile temelleriyle yükselebileceğinin önemine vurgu yapıldı.

Yoğun katılımın sağlandığı konferans, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı'nın sunumuyla sona erdi.

Konferansa, Tatvan Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Mısırcı, bazı kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.