Bitlis'te Aç Kalan Tilki, Yerleşim Yerinde Yiyecek Arıyor
Bitlis'te, yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan bir tilki, kent merkezine inerek evlerin çevresinde yiyecek aradı. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedilen tilki, insan ve araç hareketliliğine karşı temkinli davrandı.
Bitlis'te aç kalan tilki, yerleşim yeri yakınında yiyecek ararken objektife yansıdı.
Yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilki, kent merkezine inerek evlerin çevresinde yiyecek aradı.
Araç ve insan hareketliliğine karşı temkinli davranan tilkinin zaman zaman hızla uzaklaştığı, bir süre sonra ise yeniden bölgeye döndüğü gözlendi.
Tilkinin yiyecek arayışı, doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel