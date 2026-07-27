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Bitlis'te polis operasyonu: Çuvallara zulalanmış 8 kilo skunk ele geçirildi, 2 tutuklama

Bitlis'te polis operasyonu: Çuvallara zulalanmış 8 kilo skunk ele geçirildi, 2 tutuklama
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Bitlis'te narkotik polisinin durdurduğu bir araçta, üst bar kısmına bağlı çuvallar içinde 12 parça halinde toplam 8 kilo 100 gram skunk bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİTLİS'te polisin durdurup arama yaptığı araçta, çuvallar içerisine zulalanmış 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma kapsamında, kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın üst bar kısmına bağlı çuvallar içerisinde zulalanmış halde 12 parça halinde toplam 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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