Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Güroymak ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve öğrenciler şiir okudu. Törene kaymakam, belediye başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.

Törene, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Merve Zeytün, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Keremit, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
