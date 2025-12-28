Haberler

Bitlis'te 290 Yerleşim Yerinin Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te 290 Yerleşim Yerinin Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonucunda 290 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı, kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetreye ulaştığı bildirildi. Ulaşımın yeniden sağlanması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 290 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kentteki kar kalınlığı ise 50 santimetreyi buldu.

Bitlis'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 290 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçti. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları ekipleri ana arterlerde, belediye ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıyor.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde 290 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilerek, 70 iş makinesi ve 92 personelle sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır vasıta trafiğine kapatılan yolların, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın