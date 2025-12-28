Bitlis'te 290 Yerleşim Yerinin Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 290 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kentteki kar kalınlığı ise 50 santimetreyi buldu.

Bitlis'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 290 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçti. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları ekipleri ana arterlerde, belediye ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıyor.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde 290 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilerek, 70 iş makinesi ve 92 personelle sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır vasıta trafiğine kapatılan yolların, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.