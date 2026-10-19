Bitlis'te 20 kilometrelik Kesan Deresi grup yolunun yarısı asfaltlandı

Bitlis'te, huzur ve güven ortamının sağlandığı Anadere ve Kesan Deresi bölgelerindeki yollar asfalt çalışmalarıyla daha konforlu hale getiriliyor.

İl Özel İdaresi, güvenlik güçlerince terörden arındırılan Tatvan-Van kara yolundaki Kesan Deresi ve Anadere bölgelerinde yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Anadere grup köy yolunda genişletme ve asfaltlama yapan ekipler, Kesan Deresi Dönertaş köyü mevkisinde de sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, çalışmaların yapıldığı bölgelerde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Yöre sakinleriyle de bir araya gelen Karakaya, basın mensuplarına, 7 köy ile 10 mezraya hizmet eden Kesan Deresi grup yolundaki bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarını incelediklerini söyledi.

Yaklaşık 20 kilometrelik yolun yarısının tamamlandığını, kalan kısmını da bir hafta içinde bitirmeyi planladıklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Anadere grup yolu ve Kesan Deresi grup yolu güvenlik açısından zorlukların olduğu bir bölge. Artık devletimizin, güvenlik güçlerimizin çabaları sayesinde terörden arındırıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin de katkısıyla bölgemizde hem sosyal hem de ticari hayat hareketlendiği gibi aynı zamanda bu tür yatırımların yapılması da kolaylaştı. Sadece İl Özel İdaresinin değil tüm kurumlarımızın yatırımları artmış durumda."

Bölgede, yolun medeniyet olduğu bilinciyle yol yatırımlarına hız verdiklerini vurgulayan Karakaya, "Aynı zamanda köylerimizin içme suyu, sulama suyu ve köy içi beton parke yollarının yapımı da devam ediyor. Son birkaç yıldır köylerimize yapılan yatırımlarda çok ciddi mesafe katettik. İnşallah vatandaşlarımızın da duasıyla daha fazla hizmet etmek için gayret sarf edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın köylere yapılan yatırımlara uzun yıllardır çok önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Ciddi bütçe ve kaynak aktarılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, özellikle güvenlik konusundaki desteğinden dolayı İçişleri Bakanı'mıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıdal Muhtarı Mazhar Subaşı da Hizan ve Tatvan'a bağlı yaklaşık 25 köyün sakinlerinin söz konusu yolu kullandığını belirterek, "Hizan, Pervari ve Bahçesaray ilçelerine ulaşımda da kullanılan bu yol, Van'a gidiş gelişlerde 100-120 kilometrelik kısalma sağlıyor. Vatandaşlar çok memnun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye genelinde, özellikle de burada çok büyük emeği var. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yol 50 yıl önce bizim için hayaldi şimdi gerçek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA