Bitlis'te 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Bitlis'te jandarmanın durdurduğu 2 araçta yapılan aramalarda 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.
BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu 2 araçta 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri 2 aracı durdurdu. Dedektör köpek ile yapılan aramalarda, araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.