Bitlis'te kafa kafaya çarpışan 2 TIR alev aldı; 2 ölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı yönden gelen 2 TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlarda yangın çıkarken, şoförler olay yerinde hayatını kaybetti.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 2 TIR kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası alev alan TIR'ların şoförleri hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tatvan- Van kara yolu Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 2 TIR, kafa kafaya çırpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta da yangın çıktı. Alev alan TIR'lardaki şoförler hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
